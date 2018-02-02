Директора ТЭЦ Бишкека уволили

Премьер-министр Сапар Исаков поручил ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть вопрос об увольнении первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркула уулу Нурлана.

Руководством ОАО «Электрические станции» Омуркул уулу Нурлан освобожден от занимаемой должности.

Ранее в ОАО «Электрические станции» сообщили, что Омуркул уулу Нурлан отстранен на время следствия от работы. Отметим, по факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье 316 «Халатность» УК КР.