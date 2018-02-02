Состав депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ

В парламенте создали депутатскую комиссию по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, произошедшей 26 января. Нардепы также намерены выяснить, на что потратили $386 миллионов, которые фигурируют как средства на моденизацию теплоцентрали.

В состав комиссии вошли 12 депутатов:

Данияр Аттокуров — СДПК;

Аалы Карашев — СДПК;

Аида Касымалиева — СДПК;

Улан Примов — СДПК;

Айбек Алтынбеков — «Республика — Ата Журт»;

Акылбек Жамангулов — «Республика — Ата Журт»;

Умбеталы Кыдыралиев — «Республика — Ата Журт»;

Исланбек Сарсейитов — «Кыргызстан»;

Алмазбек Токторов — «Кыргызстан»;

Исхак Масалиев — «Онугуу-Прогресс»;

Мыктыбек Абдылдаев — «Бир Бол»;

Сайдулла Нышанов — «Ата Мекен».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 316 «Халатность» УК КР. Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан на время следствия отстранен от должности.