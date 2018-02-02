Состав депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ

В парламенте создали депутатскую комиссию по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, произошедшей 26 января. Нардепы также намерены выяснить, на что потратили $386 миллионов, которые фигурируют как средства на моденизацию теплоцентрали.
В состав комиссии вошли 12 депутатов:
Данияр Аттокуров — СДПК;
Аалы Карашев — СДПК;
Аида Касымалиева — СДПК;
Улан Примов — СДПК;
Айбек Алтынбеков — «Республика — Ата Журт»;
Акылбек Жамангулов — «Республика — Ата Журт»;
Умбеталы Кыдыралиев — «Республика — Ата Журт»;
Исланбек Сарсейитов — «Кыргызстан»;
Алмазбек Токторов — «Кыргызстан»;
Исхак Масалиев — «Онугуу-Прогресс»;
Мыктыбек Абдылдаев — «Бир Бол»;
Сайдулла Нышанов — «Ата Мекен».
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 316 «Халатность» УК КР. Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан на время следствия отстранен от должности.