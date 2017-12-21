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Власть

Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь ФУГИ Махабат Мансурова.

«Где бы я ни работал, всегда старался работать честно и с полной отдачей. Но, как известно, недавно я стал фигурантом не совсем понятного уголовного дела по сообщению о якобы заложенной бомбе. Данный факт вызвал огромный резонанс в обществе, а средства электронной и печатной информации начали массовую истерию по этому поводу и травлю в отношении меня. Эти обстоятельства, разумеется, нанесли урон моей чести и достоинству и, что еще важнее, накладывают тень в целом на правительство КР», — заявил Дуйшенбек Зилалиев.

«Я не имею права ставить под удар правительство и премьер-министра. В сложившихся обстоятельствах считаю единственно правильным уйти в отставку до окончания разбирательств по данному уголовному делу», — добавил он.

Напомним, главу Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбека Зилалиева вызвали на допрос в ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела.

Исполнять обязанности главы ФУГИ будет заместитель Бакыт Мураталиев.
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