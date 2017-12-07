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Власть

Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Фото ИНОСМИ. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Об этом сообщило ВВС.

Как сообщили ранее представители Белого дома, пока у США нет на примете подходящего здания в Иерусалиме под посольство, поэтому переезд может занять годы. Таким образом, президент с одной стороны объявил о поручении Госдепартаменту начать процесс переноса посольства в Иерусалим, но в то же время уведомил конгресс об отсрочке переноса посольства еще на шесть месяцев.

Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.

Статус Иерусалима — один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим — столица их будущего государства. США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.

Как отреагировали другие страны?

Союзники США на Ближнем Востоке агрессивно реагировали на планы Трампа объявить о статусе Иерусалима. Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни города, выступила с предупреждением, что действия Трампа повлекут тяжелые последствия.

По инициативе Иордании созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги, заявил, что этот шаг США поспособствует росту фанатизма и жестокости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Трампа, что тот пересечет «красную черту» для всех мусульман. «Мистер Трамп! Иерусалим — это красная черта для мусульман. Мы можем дойти до того, чтобы разорвать дипломатические связи с Израилем из-за этого вопроса», — заявил он.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию.

Такое решение США перечеркнет мирный процесс и дестабилизирует ситуацию в регионе.

Махмуд Аббас

На протяжении десятилетий США были вовлечены в мирные переговоры. Администрация Трампа и сейчас работает над новым проектом мирного соглашения. Но признание Иерусалима столицей Израиля приведет к тому, что Вашингтон потеряет свои позиции в глазах палестинцев, отмечает ВВС.
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