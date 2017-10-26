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Власть

Как не допустить распила $10 миллионов для линейного ускорителя?

Депутат Айсулуу Мамашова опасается, чтобы не распилили $10 миллионов, выделенных канадской компанией «Кумтор» на приобретение линейного ускорителя для Национального центра онкологии. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

По ее словам, $7 миллионов уже перечислены на счет общественного фонда, созданного при Минздраве. «Создан и наблюдательный совет. В связи с этим хочу спросить – могут ли создавать при министерствах фонды? И почему председателем наблюдательного совета стал замминистра здравоохранения?» - поинтересовалась Айсулуу Мамашова.

Она напомнила, что многим онкобольным приходится уезжать на лечение за рубеж. «И мы не можем допустить, чтобы средства были использованы неэффективно или, как происходит с грантами, распилены. Когда объявят тендер на закупку оборудования? Это актуально в свете того, что Минздраву запрещено управлять грантами Глобального фонда, ведомство показало свою некомпетентность. Хотя на обучение сотрудников ведомства затратили большие средства», - отметила Айсулуу Мамашова.

Напомним, в мае 2016 года в Кыргызстане началась национальная кампания «Один доллар за жизнь» на сбор средств на линейный ускоритель. Деньги собирали всем Кыргызстаном. К маю 2017-го удалось собрать более 4,5 миллиона сомов. Сейчас сбор закрыт. 

Ежегодно в республике заболевают раком около 5 тысяч людей, более половины онкобольных умирают в первый год болезни.
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