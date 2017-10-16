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Власть

Назначен еще один советник премьер-министра Кыргызстана

Гульнуру Торалиеву назначили советником премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
 
Гульнура Торалиева родилась 8 июня 1984 года во Фрунзе. В 2006 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, факультет международных отношений, в 2010-м — Сити Университет Лондона (City University London). В 2013 году получила степень кандидата филологических наук Академии наук РФ.
 
Трудовую деятельность начала в 2003 году в качестве аналитика в Институте по освещению войны и мира. В 2006-2008 годах работала директором программ Института общественной политики и руководителем Бишкекского пресс-клуба, где руководила более чем 25 проектами в сфере развития СМИ, свободы слова, верховенства права, госуправления, поддерживавшимися международными донорами. Провела более трехсот образовательных семинаров для госслужащих, журналистов, студентов, сотрудников международных и неправительственных организаций.
 
2008-2009 — региональный директор программ Всемирного фонда BBC;
2010-2012 — руководитель факультета «Журналистика и массовые коммуникации» в Американском университете в Центральной Азии;
2012-2016 — старший преподаватель в Американском университете в Центральной Азии по направлению «Журналистика и массовые коммуникации»;
В 2013-2014 годы занималась повышением потенциала госслужащих в сфере стратегических коммуникаций, а также работала в качестве консультанта по связям с общественностью, коммуникациям первого вице-премьер-министра КР Джоомарта Оторбаева;
2014-2015 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В 2015 году руководила Академией ОБСЕ в должности и.о. директора. Последние несколько лет работала международным консультантом по стратегическим коммуникациям Всемирного банка, Азиатского банка развития, ЮСАИД, ПРООН и других организаций. Автор более пятисот научных и журналистских публикаций, в том числе учебников по журналистике и связям с общественностью.
 
Как сообщили в отделе, на посту советника премьер-министра КР Гульнура Торалиева будет курировать вопросы информационной политики правительства КР, разработки и реализации программ «Открытые данные», «Открытое правительство», связей с общественностью, в том числе с международными и неправительственными организациями, общественными наблюдательными советами, а также другими программами в сфере открытости и прозрачности работы госорганов.
 
Напомним, с августа Гульнура Торалиева была главой пресс-службы правительства. Сегодня в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана сообщили, что на эту должность назначили Эсенгул улуу Чынгыза.
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