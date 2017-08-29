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Власть

Пресс-службу правительства Кыргызстана возглавила Гульнура Торалиева

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Гульнура Торалиева назначена заведующей отделом информационного обеспечения аппарата правительства.

Гульнура Торалиева в 2006 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «журналистика», в 2010-м — Лондонский университет.

Трудовую деятельность начала в 2006 году координатором в Институте общественной политики.

С августа 2008 года по июль 2009-го работала региональным медиакоординатором во Всемирном фонде BBC.

С августа 2010 года — руководитель направления «Журналистика и массовые коммуникации» в Американском университете в Центральной Азии.

С июня 2012 года — старший преподаватель в АУЦА по направлению «Журналистика и массовые коммуникации».

С апреля 2014 года по апрель 2015-го занимала должность заведующей отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

С 2015 года по настоящее время работала в различных медийных проектах.
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