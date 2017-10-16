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Власть

Эсенгул уулу Чынгыз возглавил пресс-службу правительства Кыргызстана

Эсенгул уулу Чынгыз назначен заведующим отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе.

Премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, в конце августа пресс-службу правительства возглавила Гульнура Торалиева.

Эсенгул уулу Чынгыз начал трудовую деятельность в 2006 году корреспондентом и ведущим программ на радиостанции «Тенир-Тоо» в Нарыне.

2006-2007 — ведущий и корреспондент на радиостанции «Алмаз-Нарын»;
2007-2008 — корреспондент информационно-аналитического центра «Ала-Тоо» Национальной телерадиовещательной корпорации КР;
2008 — консультант пресс-службы Жогорку Кенеша;
2008 — редактор, ведущий отдела новостей на радиостанции «Белес» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.
2009-2011 — ответственный выпускающий и ведущий новостей дирекции информационных программ «Ала-Тоо»;
2009-2011 — пресс-секретарь министра транспорта и коммуникаций КР (по совместительству);
2011-2012 — советник министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
2012-2013 — атташе управления информации, печати и культуры Министерства иностранных дел КР;
2013-2016 — директор Общества с ограниченной ответственностью «Актив курулуш»;
2016-2017 — пресс-секретарь премьер-министра КР.
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