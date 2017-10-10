Главой штаба по выборам стал первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов

Руководителем штаба по оказанию содействия при подготовке и проведении выборов президента КР утвержден первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

В состав Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента также введены:

- Нурханбек Момуналиев, руководитель аппарата правительства в статусе министра Кыргызской Республики, заместитель председателя Республиканского штаба;

- Айбек Айдарбеков, заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Кыргызской Республики, член Республиканского штаба.

Напомним, ранее глава кабмина Сапар Исаков объявил замечание Дуйшенбеку Зилалиеву и возложил обязанности руководителя штаба по выборам на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Темир Джумакадыров погиб в ДТП утром 7 октября. Накануне в Бишкеке прошла гражданская панихида по погибшему.