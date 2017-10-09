В Бишкеке состоялась панихида по Темиру Джумакадырову

В Бишкеке в Кыргызском драматическом театре состоялась панихида по безвременно ушедшему из жизни вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову.

На траурном митинге с последним словом выступили президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сапар Исаков и ближайший родственник Темира Джумакадырова.

В своей речи президент Алмазбек Атамбаев назвал ушедшего от нас Темира Джумакадырова не по годам мудрым и проницательным человеком и отметил, что в будущем он видел его премьер-министром, главой государства.

Трагедия произошла на 36-м километре трассы Бишкек — Кара-Балта, в селе Садовом. По словам очевидцев, автомобиль вице-премьер-министра столкнулся с грузовиком КамАЗ, который выехал на встречную полосу. Его водитель госпитализирован.

В автоаварии погибли вице-премьер Темир Джумакадыров, его помощник и водитель.

У Темира Джумакадырова осталось четверо детей.

Темир Джумакадыров родился 4 августа 1979 года, окончил среднюю школу в селе Балыкчи, высшее образование получил в Кыргызском национальном университете. Много лет проработал в системе ООН, в своем родном университете. Также возглавлял аппарат президента КР. Был секретарем Совета обороны. С августа 2017 года - вице-премьер-министр КР. Государственный советник госслжбы III класса.

Темир Джумакадыров будет похоронен на Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке.