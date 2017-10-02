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Власть

Журналиста Кабая Карабекова вызвали на допрос в ГКНБ

Журналиста Кабая Карабекова вызвали на допрос в ГКНБ. Информацию об этом он подтвердил «ИА 24.kg». Допрос назначен сегодня на 15.00.

Как отметил Кабай Карабеков, поводом для встречи с ним сотрудники ГКНБ назвали статью в газете «КоммерсантЪ» о том, что спецслужбы Кыргызстана подключились к президентским выборам. Публикация вышла накануне.

В ней говорилось о том, что в минувшую субботу задержан депутат парламента Канатбек Исаев, ему инкриминируется попытка насильственного захвата власти. В Интернете было распространено видео, на котором якобы Исаев раздавал деньги представителям криминалитета и призывал их в день выборов устроить беспорядки.  Сегодня суд должен вынести решение об аресте Канатбека Исаева.
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