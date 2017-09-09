Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены советники премьер-министра.

Ими стали Талант Султанов, Эсенкул Момункулов, Юлия Калиниченко и Бермет Турсункулова .

Талант Султанов родился в 1978 году. Он выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета, имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета и степень бакалавра Университета Сан-Франциско.

Ранее занимал должности директора Национального института стратегических исследований КР и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии. Работал в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и Центральноазиатском офисе в Алматы.

Талант Султанов является координатором рабочей группы «Таза коом». Кандидат от президента КР в Наблюдательный совет Общественной телерадиовещательной корпорации.

Эсенкул Момункулов родился в 1978 году. Окончил Гейдельбергский университет в Германии, был научным исследователем в Университете Миннесоты, США.

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в аппарате правительства КР. Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в аппарате президента КР.

В 2015 году был общественным советником руководителя аппарата правительства.

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.

Юлия Калиниченко родилась в 1991 году. Окончила Американский университет в Центральной Азии, имеет степень магистра Центрально-Европейского университета Будапешта.

Ранее занимала должности руководителя проектов АНО «Институт отраслевого питания» (Москва), заведующей отделами международных отношений и организационной работы Академии государственного управления при президенте КР, являлась координатором Национального института стратегических исследований и проектов Тянь-Шаньского аналитического центра в Американском университете в Центральной Азии.

Бермет Турсункулова родилась в 1976 году. Окончила Международный университет Кыргызстана, получила степень магистра в Центрально—Европейском университете Будапешта.

Ранее занимала должности вице-президента Американского университета в Центральной Азии по академическим вопросам, заместителя министра образования и науки КР и заместителя директора программы «Проект гражданского образования (СЕП) — Центральная Азия и Монголия».

Мира Карыбаева назначена заведующей отделом аппарата президента КР.

Она возглавила отдел этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом в ранге заместителя руководителя аппарата президента.

Ранее эту должность занимал Алмаз Кулматов, уволившийся в прошлом месяце.

Фото Из Интернета. Заведующая отделом АП КР Мира Карыбаева родилась в городе Фрунзе. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета, кандидат философских наук.

1989–1992 — старший лаборант, преподаватель в Кыргызском государственном национальном университете;

с 1992 года — младший научный сотрудник Национальной академии наук КР, ученый секретарь Центра научных исследований Национальной академии наук КР;

1996–2004 — координатор Фонда имени К.Аденауэра по КР;

с 2000 года — доцент Академии управления при президенте КР;

с 2008-го — координатор неформальной сети НПО «Женская законодательная инициатива»;

с ноября 2010-го — эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения администрации президента КР, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента;

2010 — завотделом по вопросам этнического развития, религиозной политики и связям с общественностью аппарата президента КР;

2015 — завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента;

с сентября 2016-го — заместитель руководителя аппарата президента;

с февраля 2017 года — советник президента.

Суйунтбек Аликеев назначен заместителем председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана.

Суйунтбек Аликеев окончил Кыргызский горно-металлургический институт имени академика У.Асаналиева, горный инженер-электромеханик, и Академию государственного управления с присвоением академической степени «магистр государственного управления».

1991-1993 — токарь IV разряда, экспедитор отдела материально-технического снабжения завода имени В.И.Ленина;

с 1998 года работал в Кыргызском горно-металлургическом институте, в 2007-м стал замдекана;

2004 — работа в отделе топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности аппарата премьер-министра КР;

2010-2012 — начальник отдела обращения с хвостохранилищами Агентства по атомной и радиационной безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР;

2012-2015 — директор Межотраслевого учебного центра при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам;

2014-2015 — член Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»;

2015-2017 — эксперт сектора недропользования отдела промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР;

2017 — заместитель заведующего отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР.

Президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Эльмурза Сатыбалдиев.

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На пост президента федерации был выдвинут один кандидат — ее нынешний глава Эльмурза Сатыбалдиев.

Он переизбран на еще один четырехлетний срок. Впервые его избрали в 2009 году, а в 2013-м переизбрали.

Сформированы общественные советы Минкультуры, Финразведки и ГНС.

Состав общественного совета Государственной налоговой службы:

Дамир Молоев (КГЮА, преподаватель);

Дамира Бейшеналиева (индивидуальный предприниматель);

Ильяс Турдиев (частный предприниматель);

Луиза Джалилова (БГУ, преподаватель);

Разияхан Абдиева (КТУ «Манас», доцент);

Жылдыз Омурова (декан факультета);

Айбек Кудайкулов (депутат айыльного кенеша).

Состав общественного совета Министерства культуры, информации и туризма:

Рахатбек Ибраимов (КГЮА — декан);

Бубайша Арстанбекова (председатель правления ОО «Акыйкат Жолу»);

Дильшат Хасанов (ОсОО «KG-Лифт сервис» — директор);

Жылдыз Шайбекова (Информационное агентство «Турмуш» — редактор)

Алим Токторов (студия «Алим Токторов продакшн» — директор);

Саадат Шерматова (СШ № 35 — преподаватель);

Назгул Мазекова (Чуйский университет — первый проректор).

Состав общественного совета Государственной службы финансовой разведки:

Улан Рыскелдиев (секретариат НСУР, эксперт);

Алмаз Сарыбаев (ЗАО АКБ «Толубай», член совета директоров);

Алтынай Ормонбекова (ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк», заместитель председателя правления);

Азиз Хасанов (ОсОО «Антарес креатив Групп», генеральный директор);

Энвер Хавазов (ЗАО «НСК», председатель правления);

Даниярбек Иманалиев (депутат БГК)

Адилет Боотаев (ОсОО «Мобильник» , председатель правления);

Вера Спиридонова (ОсОО «Information and Financial Solution», генеральный директор);

Аскар Сыдыков (ОЮЛ Ассоциация «Международный деловой совет», исполнительный директор);

Регина Сманова (ресторан «Барашек», генеральный директор).

О кадровых перестановках с 26 августа по 1 сентября читайте здесь.