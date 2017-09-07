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Власть

У премьер-министра Кыргызстана появился 26-летний советник

У премьер-министра Кыргызстана появились два новых советника — 26-летнаяя Юлия Калиниченко и 31-летняя Бермет Турсункулова. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Юлия Калиниченко, 1991 года рождения, выпускница Американского университета в Центральной Азии, имеет степень магистра европоведения и международных отношений Центрально-Европейского университета Будапешта.

Ранее занимала должности руководителя проектов АНО «Институт отраслевого питания» (Москва), заведующей отделов международных отношений и организационной работы Академии государственного управления при президенте КР, являлась координатором Национального института стратегических исследований и проектов Тянь-Шаньского аналитического центра в Американском университете в Центральной Азии.

Свободно владеет английским и французским языками.

Бермет Турсункулова, 1976 года рождения, имеет ученое звание доцента, степень кандидата политических наук. Отличник образования Кыргызской Республики.

Выпускник Международного университета Кыргызстана, получила степень магистра в Центрально—Европейском университете Будапешта.

Ранее занимала должности вице-президента Американского университета в Центральной Азии по академическим вопросам, заместителя министра образования и науки КР и заместителя директора программы «Проект Гражданского образования (СЕП) — Центральная Азия и Монголия».

Владеет английским, французским, турецким и венгерским языками.
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