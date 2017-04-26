Депутаты проголосовали за кандидатов Наблюдательного совета ОТРК

В режиме тайного электронного голосования на пленарном заседании Жогорку Кенеша парламентарии проголосовали за кандидатов в Наблюдательный совет Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (ОТРК).
Членами НС ОТРК стали:
Кандидаты от президента:
Айдабосунова Нурия Иманкуловна — 91/16
Жекшеев Жыпар Жекшеевич — 93/14
Омурканов Анатай — 88/17
Султанов Талант Исакович — 101/9
Шестаков Игорь Альбертович — 94/13
Кандидаты от Жогорку Кенеша:
Аскарова Айнура Алмасбековна — 110/0
Бакашева Жылдыз Кемеловна — 110/0
Болотканов Кубат Болотканович — 110/0
Турдалиева Чолпон Джапарбековна — 110/0
Ниязова Джылдыз Шайлообековна — 110/0
Представители гражданского общества:
Болгонбаев Азамат Таалайбекович — 98/11
Джунушалиева Айгуль Алмасбековна — 77/26
Карымов Айбек Усенович — 77/31
Кадырова Анаш — 85/26
Тайтекеев Калыбек Рысбекович — 90/21