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Общество

Депутаты проголосовали за кандидатов Наблюдательного совета ОТРК

В режиме тайного электронного голосования на пленарном заседании Жогорку Кенеша парламентарии проголосовали за кандидатов в Наблюдательный совет Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (ОТРК).

Членами НС ОТРК стали:

Кандидаты от президента:

Айдабосунова Нурия Иманкуловна — 91/16

Жекшеев Жыпар Жекшеевич — 93/14

Омурканов Анатай — 88/17

Султанов Талант Исакович — 101/9

Шестаков Игорь Альбертович — 94/13

Кандидаты от Жогорку Кенеша:

Аскарова Айнура Алмасбековна — 110/0

Бакашева Жылдыз Кемеловна — 110/0

Болотканов Кубат Болотканович — 110/0

Турдалиева Чолпон Джапарбековна — 110/0

Ниязова Джылдыз Шайлообековна — 110/0

Представители гражданского общества:

Болгонбаев Азамат Таалайбекович — 98/11

Джунушалиева Айгуль Алмасбековна — 77/26

Карымов Айбек Усенович — 77/31

Кадырова Анаш — 85/26

Тайтекеев Калыбек Рысбекович — 90/21
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50597/
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