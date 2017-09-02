В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Алмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента. Прежний руководитель Сапар Исаков стал премьер-министром КР.

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Усенов назначен руководителем АП КР родился 21 декабря 1981 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Окончил Кыргызский технический университет имени Раззакова по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», в 2008-м — Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение».

2001–2003 — инженер-программист в ОАО «Кыргызтелеком»;

2003–2004 — прикомандированный сотрудник пресс-службы президента КР;

2004–2009 — референт пресс-службы президента;

2009–2010 — эксперт пресс-службы секретариата президента КР;

2010 — работа в PR-группе политической партии;

2010–2011 — специалист по связям со СМИ в Агентстве развития и инвестирования сообществ (АРИС);

2011 — специалист PR-блока центрального штаба кандидата в президенты КР;

2012–2017 — заведующий отделом информационной политики аппарата президента.

Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента Кыргызской Республики.

Ранее Мухамметкалый Абулгазиев занимал должность первого вице-премьер-министра страны. Четыре дня исполнял обязанности премьер-министра страны.

Мухамметкалый Абулгазиев родился 20 января 1968 года в Кочкорском районе Нарынской области.

Образование высшее. Окончил Сельскохозяйственный институт имени К.И.Скрябина, агроном, и факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.

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1994-1995 — заместитель директора Финансово-агропромышленной компании «Кыргызстан»;1995-1997 — исполнительный директор ОсОО «Ажар»;1997-1998 — эксперт отдела кредитования Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве КР;1998-1999 — директор управления занятости населения Первомайского района Бишкека;1999-2003 — директор Департамента занятости населения Бишкека;2003-2003 — начальник управления внутреннего аудита Социального фонда;2003-2007 — начальник Чуйского областного управления Социального фонда ;2007-2009 — руководитель аппарата Социального фонда;2009-2010 — заместитель председателя Социального фонда;2010-2016 — председатель Социального фонда;2016-2017 — первый вице-премьер-министр КР.

Жениш Разаков стал секретарем Совета безопасности. Жениш Разаков сменил на этой должности Темира Джумакадырова, который утвержден парламентом вице-премьер-министром по вопросам безопасности в составе кабмина.

Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области. Образование высшее. Окончил Ленинградский военно—механический институт имени маршала Д.Устинова, факультет прикладной механики и автоматики, Республиканский учебный центр МВД КР, Кыргызский государственный национальный университет, юридический факультет (заочное отделение), Академию МВД Кыргызской Республики (заочное отделение).

Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности мастера термоучастка машиностроительного завода «Алай» Кызыл-Кии.

С 1996 года — сотрудник органов внутренних дел;

С 2000 года — оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Баткенского района, позднее был начальником ОСОФ УВД, Девятого отдела УВД, ОУР УВД, заместителем начальника УВД Баткенской области;

2011–2012 — начальник УВД Баткенской области;

2012–2016 — полномочный представитель правительства в Баткенской области КР;

2016-2017 — вице-премьер-министр КР.

Нурсулу Ахметова назначена заведующей отделом аппарата президента КР.

Она вновь возглавила отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Кыргызской Республики.

Экс-председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития, ранее возглавляла данный отдел АП КР в ранге заместителя руководителя аппарата. Кроме того, была советником главы государства на общественных началах.

Пресс-службу правительства Кыргызстана возглавила Гульнура Торалиева. Предыдущая заведующая отделом информационного обеспечения Толгонай Стамалиева проработала на должности с апреля 2016 года.

Фото из Интернета. Заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства Гульнура Торалиева

Гульнура Торалиева родилась 8 июня 1984 года. В 2006 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «журналистика», в 2010-м — Лондонский университет.

Трудовую деятельность начала в 2006 году координатором в Институте общественной политики.

2008-2009-го — региональный медиакоординатор во Всемирном фонде BBC;

с 2010 года — руководитель направления «Журналистика и массовые коммуникации» в Американском университете в Центральной Азии;

с 2012 года — старший преподаватель в АУЦА по направлению «Журналистика и массовые коммуникации»;

2014-2015 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана;

с 2015 года — работа в различных медийных проектах.

Канат Турсункулов назначен директором Первого политического департамента МИД.

К Первому политическому департаменту относятся страны Центральной Азии, Россия, Китай.

До этого он возглавлял Второй политический департамент (страны Европы и Америки). В системе МИД с 1996 года. Работал в посольствах Кыргызстана в Индии, Великобритании и Германии.

Обязанности председателя Нацбанка КР исполняет Нурбек Жениш.



Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики. Его обязанности будет выполнять заместитель — Нурбек Жениш. Нурбек Жениш занимает должность заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики с августа 2014 года.

Улан Чойбеков назначен заместителем директора КНИА «Кабар».

15 августа Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» согласно поданному заявлению. Улан Чойбеков с марта 2012 года занимал пост заведующего отделом общей информации КНИА.

О кадровых перестановках с 21 по 25 августа читайте здесь.