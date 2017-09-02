В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Алмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента. Прежний руководитель Сапар Исаков стал премьер-министром КР.
2001–2003 — инженер-программист в ОАО «Кыргызтелеком»;
2003–2004 — прикомандированный сотрудник пресс-службы президента КР;
2004–2009 — референт пресс-службы президента;
2009–2010 — эксперт пресс-службы секретариата президента КР;
2010 — работа в PR-группе политической партии;
2010–2011 — специалист по связям со СМИ в Агентстве развития и инвестирования сообществ (АРИС);
2011 — специалист PR-блока центрального штаба кандидата в президенты КР;
2012–2017 — заведующий отделом информационной политики аппарата президента.
Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента Кыргызской Республики.
Ранее Мухамметкалый Абулгазиев занимал должность первого вице-премьер-министра страны. Четыре дня исполнял обязанности премьер-министра страны.
Мухамметкалый Абулгазиев родился 20 января 1968 года в Кочкорском районе Нарынской области.
Образование высшее. Окончил Сельскохозяйственный институт имени К.И.Скрябина, агроном, и факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.
1995-1997 — исполнительный директор ОсОО «Ажар»;
1997-1998 — эксперт отдела кредитования Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве КР;
1998-1999 — директор управления занятости населения Первомайского района Бишкека;
1999-2003 — директор Департамента занятости населения Бишкека;
2003-2003 — начальник управления внутреннего аудита Социального фонда;
2003-2007 — начальник Чуйского областного управления Социального фонда ;
2007-2009 — руководитель аппарата Социального фонда;
2009-2010 — заместитель председателя Социального фонда;
2010-2016 — председатель Социального фонда;
2016-2017 — первый вице-премьер-министр КР.
Жениш Разаков стал секретарем Совета безопасности. Жениш Разаков сменил на этой должности Темира Джумакадырова, который утвержден парламентом вице-премьер-министром по вопросам безопасности в составе кабмина.
Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области. Образование высшее. Окончил Ленинградский военно—механический институт имени маршала Д.Устинова, факультет прикладной механики и автоматики, Республиканский учебный центр МВД КР, Кыргызский государственный национальный университет, юридический факультет (заочное отделение), Академию МВД Кыргызской Республики (заочное отделение).
Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности мастера термоучастка машиностроительного завода «Алай» Кызыл-Кии.
С 1996 года — сотрудник органов внутренних дел;
С 2000 года — оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Баткенского района, позднее был начальником ОСОФ УВД, Девятого отдела УВД, ОУР УВД, заместителем начальника УВД Баткенской области;
2011–2012 — начальник УВД Баткенской области;
2012–2016 — полномочный представитель правительства в Баткенской области КР;
2016-2017 — вице-премьер-министр КР.
Нурсулу Ахметова назначена заведующей отделом аппарата президента КР.
Она вновь возглавила отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Кыргызской Республики.
Экс-председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития, ранее возглавляла данный отдел АП КР в ранге заместителя руководителя аппарата. Кроме того, была советником главы государства на общественных началах.
Пресс-службу правительства Кыргызстана возглавила Гульнура Торалиева. Предыдущая заведующая отделом информационного обеспечения Толгонай Стамалиева проработала на должности с апреля 2016 года.
Трудовую деятельность начала в 2006 году координатором в Институте общественной политики.
2008-2009-го — региональный медиакоординатор во Всемирном фонде BBC;
с 2010 года — руководитель направления «Журналистика и массовые коммуникации» в Американском университете в Центральной Азии;
с 2012 года — старший преподаватель в АУЦА по направлению «Журналистика и массовые коммуникации»;
2014-2015 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана;
с 2015 года — работа в различных медийных проектах.
Канат Турсункулов назначен директором Первого политического департамента МИД.
К Первому политическому департаменту относятся страны Центральной Азии, Россия, Китай.
До этого он возглавлял Второй политический департамент (страны Европы и Америки). В системе МИД с 1996 года. Работал в посольствах Кыргызстана в Индии, Великобритании и Германии.
Обязанности председателя Нацбанка КР исполняет Нурбек Жениш.
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики. Его обязанности будет выполнять заместитель — Нурбек Жениш. Нурбек Жениш занимает должность заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики с августа 2014 года.
Улан Чойбеков назначен заместителем директора КНИА «Кабар».
15 августа Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» согласно поданному заявлению. Улан Чойбеков с марта 2012 года занимал пост заведующего отделом общей информации КНИА.
О кадровых перестановках с 21 по 25 августа читайте здесь.