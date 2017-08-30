Переломить ситуацию на дорогах за короткий срок намерены в кабмине. Как?

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров рассказал сегодня журналистам об основных направлениях комплекса мер по обеспечению дорожной безопасности.

По его словам, планируется навести порядок внутри подразделений, обеспечивающих безопасность дорожного движения. «И это касается не только МВД, но и тех, кто обучает и выдает водительские удостоверения, кто занимается строительством дорожного полотна, служб, которые обеспечивают общественную безопасность. Второй пункт направлен на законодательные меры», — сказал он.

Мы предусматриваем резкое ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Темир Джумакадыров

«Нахождение за рулем в нетрезвом состоянии будет караться очень жестко. А если это приводит к ДТП со смертельным исходом, то пострадавшая сторона не сможет самостоятельно урегулировать вопрос с виновником ДТП. Наказание будет в обязательном порядке», — подчеркнул вице-премьер.

«Следующий блок касается дорожной инфраструктуры. Закладываем меры по строительству трасс с обязательным разделительным парапетом. Многие ДТП происходят на трассах. Иногда медики не успевают спасти жизнь людей. Поэтому здесь тоже нужно навести порядок, и у нас есть конкретные планы, чтобы медики успевали. И последний пункт направлен на информационное обеспечение», — добавил Темир Джумакадыров.

Мы можем обеспечить прекрасную инфраструктуру, отрегулировать выдачу прав, но пока пешеход не почувствует ответственность за свое поведение на дорогах, полностью обеспечить безопасность дорожного движения будет очень сложно. Темир Джумакадыров

«Разработаем конкретный медиаплан, выпустим социальные ролики, чтобы еще раз обозначить ответственность водителей и пешеходов. Я думаю, это тоже даст хороший эффект. Одним лишь ужесточением наказания за ДТП мы результата не добьемся. У нас комплекс проблем, и к их решению нужно подходить комплексно. Многие пункты должны быть реализованы до конца года. Мы приложим все усилия, чтобы все пункты реализовали, ожидаем, что за короткое время мы сумеем переломить ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность наших детей и граждан», — резюмировал вице-премьер.