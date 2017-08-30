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Происшествия

Около 400 кыргызстанцев погибло на дорогах за 7 месяцев

За 7 месяцев на дорогах погибло около 400 кыргызстанцев, сообщил сегодня на совещании по вопросам безопасности премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, статистика говорит о сокращении на 20 процентов смертности в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. «Но мы не должны ссылаться на эту статистику. За 7 месяцев погибло 400 наших граждан. Это очень страшные цифры. Такого не должно быть вообще», — сказал Сапар Исаков.

Он отметил, что разработан комплекс мер по обеспечению дорожной безопасности. Соответствующее постановление правительства глава кабмина подпишет сегодня.

«Каждый пункт плана мероприятий должен быть выполнен в сроки. В них указана ответственность каждого руководителя министерств и ведомств», — подчеркнул Сапар Исаков.
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