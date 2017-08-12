Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Алмаз Кулматов освобожден от должности заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента.

Он освобожден от должности согласно поданному заявлению. Алмаз Кулматов проработал на этой должности с марта 2017 года.

Ренат Макенов стал первым вице-мэром города Бишкека.

Он сменил на посту кандидата в президенты КР Эрниса Зарлыкова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Первый вице-мэр контролирует исполнение мер политики, мониторинг и оценку исполнения доходной и расходной части местного бюджета, организует разработку программ и стратегий социально-экономического развития города, осуществляет контроль их реализации.

В отсутствии мэра исполняет его обязанности.

Ренат Макенов родился 22 октября 1972 года. Окончил Кыргызский государственный университет, международные экономические отношения.

1997 — специалист службы экономического контроля СЭЗ «Бишкек»;

1997—1998 —инспектор Государственной финансовой инспекции;

1999—2001 — главный специалист Фонда государственного имущества КР;

2001—2002 — начальник управления по поставкам и реализации сжиженного газа АО «Кыргызгаз»;

2002—2008 — главный инспектор Счетной палаты КР;

2008—2010 — заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, член правления ОАО «Кыргызнефтегаз»;

2012 — заведующий отделом комитета по архитектуре, строительству, транспорту и недропользованию Жогорку Кенеша;

2014 - 2016 — генеральный директор ОсОО «Интек»;

17 мая 2016 — исполняющий обязанности начальника управления муниципальной собственности.

14 декабря 2016 года постановлением мэрии Бишкека управление муниципальной собственности разделено на два учреждения. Ренат Макенов назначен начальником управления земельных ресурсов.

Азимкул Боромбаев избран спикером кенеша Кара-Балты.

На должность председателя городского кенеша претендовали два кандидата — Таалайбек Суюмбаев от фракции «Эл Аман» и Азимкул Боромбаев от фракции «Мекеним Кыргызстан». Выборы прошли методом тайного голосования, победитель набрал 18 голосов из 30.

Несколько раз депутаты не могли выбрать спикера из-за недобора кворума.

Азимкул Боромбаев родился в 1982 году в Московском районе Чуйской области. Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, юридический факультет.

В органах внутренних дел с 2004 года. Начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Жайылского района.

В 2008 году переведен в Центральный аппарат Государственного агентства по контролю наркотиков;

2009-2011 — участковый инспектор милиции Ленинского ОВД города Бишкека;

2011-2013 — оперуполномоченный в отделе по борьбе с наркобизнесом Ысык-Атинского района.

В 2013 году уволился по собственному желанию и занялся бизнесом.

Замира Адышова назначена заместителем акима Базар-Коргонского района по социальным вопросам.

Замира Адышова родилась 21 июля 1958 года в селе Ооган-Талаа сельского округа Могол Базар-Коргонского района.

Трудовую деятельность начала в 1980 году с должности инспектора орготдела комсомольского комитета Ленинского (ныне Ноокенского) района.

1983-1991 — учитель русского языка и литературы в средней школе № 4 Жаны-Турмуш Ленинского района;

1991-2006 — учитель русского языка и литературы в средней школе № 12 имени Капарбека Исмаилова;

2006-2017 — директор школы-гимназии № 11 имени Маматжана Алыкулова в селе Абдраимов Базар-Коргонского района.

Директор Агентства гражданской авиации Кыргызстана получил выговор.

Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей на совещании по состоянию и перспективам гражданской авиации, прошедшем 7 августа.

Министерству транспорта и дорог поручено в десятидневный срок представить предложения, направленные на устранение недостатков в сфере гражданской авиации и совершенствованию деятельности структур, работающих непосредственно с пассажирами.

О кадровых перестановках с 31 июля по 4 августа читайте здесь.