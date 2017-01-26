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Бишкек-24

Два новых управления появились в мэрии Бишкека

Управление муниципальной собственности мэрии Бишкека теперь разделено на два учреждения: управления земельных ресурсов и муниципального имущества. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, Управление земельных ресурсов обеспечивает проведение муниципальной политики и экономико-правового регулирования земельных отношений в столице. Начальником управления назначен Ренат Макенов.

Управление муниципального имущества обеспечивает проведение политики в области приватизации. Главой учреждения является Султан Омуров.

Вопросы градостроительства и муниципальной собственности в столичной мэрии курирует вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/43898/
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