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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 июля — 4 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Бакытбек Джусупбеков назначен заместителем председателя Государственной регистрационной службы Кыргызстана.

Он пришел на место уволившегося Кумушбека Шамканова, проработавшего в должности два года.

Бакытбек Джусупбеков ранее занимал пост руководителя Центра ГИС Департамента кадастра ГРС.

По данным сайта ГРС КР, Бакытбек Джусупбеков курирует департаменты кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации транспортных средств и водительского состава, ГП «Специализированный центр информационных услуг» и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на курируемые направления деятельности ГРС.

Также контролирует постоянно действующую комиссию по рассмотрению жалоб и заявлений граждан по вопросам, касающимся земельных споров и регистрации прав на недвижимое имущество.

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана создано шесть самостоятельных служб.

Службу криминальной милиции возглавил полковник Нурмат Болпонов, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков — Азамат Араев, внутренних расследований — полковник Скандарбек Кочербаев, следственную — полковник Талантбек Уметалиев, по противодействию экстремизму и незаконной миграции — полковник Улан Бийбосунов, общественной безопасности — полковник Сапарбек Асаналиев.

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Как сообщили в МВД, службы созданы во исполнение Указа Алмазбека Атамбаева «О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР» и постановления правительства «О мерах по реформированию ОВД КР» и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Абдибакыт Халмурзаев назначен прокурором Бишкека.

Прежний прокурор Кубанычбек Бейшекеев ушел на пенсию в прошлом месяце.

Абдибакыт Халмурзаев работал прокурором Октябрьского района Бишкека. В начале 2010 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Является братом полномочного представителя правительства в Баткенской области Абиша Халмурзаева.

Сталбек Рахманов назначен главой ГУВД Бишкека.

Он сменил уволенного Самата Курманкулова.

Сталбек Рахманов родился 10 января 1972 года. Окончил Бишкекский государственный университет и Академию МВД КР.

В 1994 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Ленинского РУВД Бишкека, 10-го Главного управления Министерства внутренних дел, УВД Первомайского района, заместителем начальника ГУВД столицы.

Эрмекбай Омошев назначен главой государственной администрации — акимом Сузакского района.

Он сменил Абдумуктара Маматова. Нового акима коллективу представил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.

Эрмекбай Омошев родился 17 марта 1973 года в Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызскую аграрную академию, аспирантуру Джалал-Абадского государственного университета.

1997-1998 — заведующий кабинетом на кафедре механики Джалал-Абадского государственного университета;
1998-2009 — преподаватель на кафедре механики ЖАГУ;
2003-2005 — руководитель государственного семеноводческого хозяйства «Кок-Арт» в селе Джергетал Сузакского района;
2010-2015 — руководитель крестьянского семеноводческого хозяйства «Таза-Дан» Сузакского района;
2012 — торага айыльного кенеша Кара-Алма;
2013-2017 — торага совместного заседания депутатов местных кенешей Сузакского района.

Улан Садалиев назначен первым заместителем главы госадминистрации — акима Сокулукского района.

Улан Садалиев занимал пост главы Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района.

Гулмира Кашкарова назначена прокурором Таласской области.

Прежний прокурор Нурбек Курманакунов освобожден от должности. Он проработал с 5 ноября 2015 года.

Гулмира Кашкарова родилась 20 августа 1971 года в селе Кок-Джар Кочкорского района Нарынской области. В 1993 году окончила юридический факультет Кыргызского национального университета.

1993-1994 — стажер, завотделом в прокуратуре Нарынской области;
2014-2015 — заместитель прокурора Баткенской области.

О кадровых перестановках с 24 по 28 июля читайте здесь.
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