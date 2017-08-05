В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Бакытбек Джусупбеков назначен заместителем председателя Государственной регистрационной службы Кыргызстана.
Он пришел на место уволившегося Кумушбека Шамканова, проработавшего в должности два года.
Бакытбек Джусупбеков ранее занимал пост руководителя Центра ГИС Департамента кадастра ГРС.
По данным сайта ГРС КР, Бакытбек Джусупбеков курирует департаменты кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации транспортных средств и водительского состава, ГП «Специализированный центр информационных услуг» и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на курируемые направления деятельности ГРС.
Также контролирует постоянно действующую комиссию по рассмотрению жалоб и заявлений граждан по вопросам, касающимся земельных споров и регистрации прав на недвижимое имущество.
В Министерстве внутренних дел Кыргызстана создано шесть самостоятельных служб.
Службу криминальной милиции возглавил полковник Нурмат Болпонов, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков — Азамат Араев, внутренних расследований — полковник Скандарбек Кочербаев, следственную — полковник Талантбек Уметалиев, по противодействию экстремизму и незаконной миграции — полковник Улан Бийбосунов, общественной безопасности — полковник Сапарбек Асаналиев.
Абдибакыт Халмурзаев назначен прокурором Бишкека.
Прежний прокурор Кубанычбек Бейшекеев ушел на пенсию в прошлом месяце.
Абдибакыт Халмурзаев работал прокурором Октябрьского района Бишкека. В начале 2010 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Является братом полномочного представителя правительства в Баткенской области Абиша Халмурзаева.
Сталбек Рахманов назначен главой ГУВД Бишкека.
Он сменил уволенного Самата Курманкулова.
Сталбек Рахманов родился 10 января 1972 года. Окончил Бишкекский государственный университет и Академию МВД КР.
В 1994 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Ленинского РУВД Бишкека, 10-го Главного управления Министерства внутренних дел, УВД Первомайского района, заместителем начальника ГУВД столицы.
Эрмекбай Омошев назначен главой государственной администрации — акимом Сузакского района.
Он сменил Абдумуктара Маматова. Нового акима коллективу представил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.
Эрмекбай Омошев родился 17 марта 1973 года в Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызскую аграрную академию, аспирантуру Джалал-Абадского государственного университета.
1997-1998 — заведующий кабинетом на кафедре механики Джалал-Абадского государственного университета;
1998-2009 — преподаватель на кафедре механики ЖАГУ;
2003-2005 — руководитель государственного семеноводческого хозяйства «Кок-Арт» в селе Джергетал Сузакского района;
2010-2015 — руководитель крестьянского семеноводческого хозяйства «Таза-Дан» Сузакского района;
2012 — торага айыльного кенеша Кара-Алма;
2013-2017 — торага совместного заседания депутатов местных кенешей Сузакского района.
Улан Садалиев назначен первым заместителем главы госадминистрации — акима Сокулукского района.
Улан Садалиев занимал пост главы Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района.
Гулмира Кашкарова назначена прокурором Таласской области.
Прежний прокурор Нурбек Курманакунов освобожден от должности. Он проработал с 5 ноября 2015 года.
Гулмира Кашкарова родилась 20 августа 1971 года в селе Кок-Джар Кочкорского района Нарынской области. В 1993 году окончила юридический факультет Кыргызского национального университета.
1993-1994 — стажер, завотделом в прокуратуре Нарынской области;
2014-2015 — заместитель прокурора Баткенской области.
О кадровых перестановках с 24 по 28 июля читайте здесь.