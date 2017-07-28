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Выборы

46 кыргызстанцев хотят стать президентом страны, в том числе вице-мэр Бишкека

В ЦИК поступило решение съезда политической партии «Чон казат» о выдвижении в качестве кандидата на должность президента Турата Акимова. Еще одно решение — очередного V съезда политической партии «Кыргызстан» о выдвижении кандидатом на должность главы государства Каната Исаева.

Подали свои заявления о самовыдвижении еще два человека — Муканбай Айманбаев, он безработный, и первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.

По состоянию на 28 июля в ЦИК поступило 46 заявлений — 36 от граждан КР, они самовыдвиженцы, и десять решений от политических партий и движений о выдвижении своих лидеров на президентский пост.

Выдвижение кандидатов завершается 1 августа. 15 октября состоятся выборы президента Кыргызстана.
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