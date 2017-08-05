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Власть

В кенеше Кара-Балты снова не избрали спикера. СДПК сессию игнорирует

Накануне в Кара-Балте состоялась третья за неделю сессия горкенеша. Однако кворума для избрания спикера вновь не было. Депутаты от СДПК сессию проигнорировали. Об этом ИА «24.kg» сообщила лидер партии «Эл Аман» Мухабат Токомбаева.

По ее данным, на сесии присутствовали пять депутатов от «Эл Амана», по четыре депутата от «Акшумкара», «Кыргызстана» и «Республика» и два депутата от «Мекеним Кыргызстана». На сессию в третий раз не пришли депутаты от фракций СДПК и «Элдик-Народная», а также часть депутатов «Мекеним Кыргызстана».

«На сессии утвердили план работы городского кенеша и состав постоянных комиссий. СДПК и «Элдик-Народная» продолжают игнорировать сессию и своих избирателей, которые не перестают возмущаться поведением депутатов. Следующая сессия назначена на 7 августа. Одним из вопросов повестки дня будет прекращение полномочий депутатов, отсутствующих на сессии четыре раза подряд», — прокомментировала Мухабат Токомбаева.
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