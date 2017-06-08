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Власть

Останутся ли у депутатов Жогорку Кенеша привилегии?

Депутаты Жогорку Кенеша не отказались от привилегий. Решение принято сегодня на заседании во втором чтении.

Во время обсуждения народные избранники высказались против поправок. Они назвали законопроект популистским, объяснив, что государство должно создавать благоприятные условия для народных избранников. Машины и квартиры им нужны, чтобы лучше готовиться к заседаниям и разбираться в тонкостях юриспруденции.

В итоге 36 депутатов поддержали поправки, 74 выступили против. Всего регистрацию прошли 110 народных избранников.
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