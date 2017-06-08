Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать

Отсутствие служебных машин мешает депутатам качественно работать. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

На рассмотрение вынесен законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Поправки полностью исключают возможность парламентариев пользоваться служебным транспортом и жильем. Кроме того, исключено санаторно-курортное условие.

Однако это вызвало возмущение среди народных избранников.

Ирина Карамушкина назвала эти поправки буржуазными.

«У кого нет денег, тот не может стать депутатом. Государство должно предоставлять условия, чтобы депутат мог оперативно выполнять свои обязанности, поэтому нужен транспорт. В итоге в Жогорку Кенеше останутся только бизнесмены, а представители интеллигенции не пройдут. Если фракция «Республика — Ата Журт» отказывается от машин, это ее решение. Почему нам навязывают чье-то мнение?» — сказала Ирина Карамушкина.

Ее поддержала Альфия Самигуллина. «Мы отказались от машин, помощников и это привело к низкому качеству подготовки к законопроектам. У нас нет возможности выехать к юристам. Мы не все с юридическим образованием. Что значит поправка «депутат Жогорку Кенеша в связи с осуществлением им своих полномочий может пользоваться личным автотранспортом», — возмутилась она.