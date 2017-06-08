Депутаты парламента Кыргызстана не готовы отказаться от привилегий

Депутаты Жогорку Кенеша не готовы отказываться от привилегий. Об этом они заявили сегодня на заседании.

На рассмотрение вынесен законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Поправки полностью исключают возможность парламентариев пользоваться служебным транспортом. Кроме того, исключено санаторно-курортное обслуживание.

По словам Исхака Пирматова, в Америке у конгрессмена нет служебной машины, но есть 18 помощников. «А мы отказались от них. Конечно, один помощник не может написать качественный законопроект», — сказал он.

Мирлан Бакиров также не поддержал предложение отказаться от привилегий ради экономии.

«Есть 37 служебных квартир в Бишкеке. Это много? Депутаты же не для себя работают. Увеличить доходы можно за счет других источников», — отметил нардеп.

Талайбек Масабиров предложил сделать разницу между условиями и льготами. «Давайте откажемся от неприкосновенности. Нас сравнивают с развитыми странами. За такие зарплаты, как в Америке или Европе, мы сами могли бы нанять помощников», — пояснил он.

Алмазбек Эргешов добавил, что парламент должен быть сильным и принимать хорошие законы. «Если все 120 депутатов были бы юристами или экономистами, было бы проще. А так нужны консультанты. Это популистский законопроект. Отказ ничего хорошего нам не принес», — заявил он.

Айнура Осмонова поддержала коллег. «Если у депутата нет квартиры, он должен снимать ее? Парламент бессильный. У депутатов все забрали», — посетовала она.

Инициатор Асель Кодуранова отметила, что служебные квартиры останутся у тех, кто приехал из регионов, и посоветовала коллегам внимательнее читать законопроект.