13:57
+30
USD 68.29
EUR 76.91
RUB 1.21
Власть

Депутаты парламента Кыргызстана не готовы отказаться от привилегий

Депутаты Жогорку Кенеша не готовы отказываться от привилегий. Об этом они заявили сегодня на заседании.

На рассмотрение вынесен законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Поправки полностью исключают возможность парламентариев пользоваться служебным транспортом. Кроме того, исключено санаторно-курортное обслуживание.

По словам Исхака Пирматова, в Америке у конгрессмена нет служебной машины, но есть 18 помощников. «А мы отказались от них. Конечно, один помощник не может написать качественный законопроект», — сказал он.

Мирлан Бакиров также не поддержал предложение отказаться от привилегий ради экономии.

«Есть 37 служебных квартир в Бишкеке. Это много? Депутаты же не для себя работают. Увеличить доходы можно за счет других источников», — отметил нардеп.

Талайбек Масабиров предложил сделать разницу между условиями и льготами. «Давайте откажемся от неприкосновенности. Нас сравнивают с развитыми странами. За такие зарплаты, как в Америке или Европе, мы сами могли бы нанять помощников», — пояснил он.

Алмазбек Эргешов добавил, что парламент должен быть сильным и принимать хорошие законы. «Если все 120 депутатов были бы юристами или экономистами, было бы проще. А так нужны консультанты. Это популистский законопроект. Отказ ничего хорошего нам не принес», — заявил он.

Айнура Осмонова поддержала коллег. «Если у депутата нет квартиры, он должен снимать ее? Парламент бессильный. У депутатов все забрали», — посетовала она.

Инициатор Асель Кодуранова отметила, что служебные квартиры останутся у тех, кто приехал из регионов, и посоветовала коллегам внимательнее читать законопроект.
Ссылка:
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Сессию Бишкекского горкенеша продолжат 8 июня
Депутат попросил не оказывать медвежью услугу СДПК
В пятой экспедиции на Памир удалось дойти до каждого села, где живут кыргызы
Депутат считает, что руководитель «Учкуна» должен нести ответственность за брак
Заместителя главы Госэкотехинспекции сравнили с пустым дуплом
Завтра парламент Кыргызстана утвердит дату президентских выборов-2017
За четыре месяца до выборов начнется регистрация кандидатов
Депутаты Жогорку Кенеша не могут решить, что делать с бюджетным кредитованием
Депутаты обвиняют главу Минтранса в саботаже
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в&nbsp;парламенте Кыргызстана Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в парламенте Кыргызстана
Бизнес
Темир Сариев: У&nbsp;молодежи страны должна появиться своя &laquo;кыргызская мечта&raquo; Темир Сариев: У молодежи страны должна появиться своя «кыргызская мечта»
В&nbsp;Бишкеке презентовали новое молодежное движение &laquo;Бирге&raquo; (&laquo;Вместе&raquo;) В Бишкеке презентовали новое молодежное движение «Бирге» («Вместе»)
Сервис &laquo;Где дети?&raquo; мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;гарант вашего спокойствия Сервис «Где дети?» мобильного оператора О! — гарант вашего спокойствия
Как скрыть свой номер в&nbsp;сети мобильного оператора О! Как скрыть свой номер в сети мобильного оператора О!