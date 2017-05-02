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Власть

Депутаты решили, как не позориться с проектом «Безопасный город»

В парламенте предлагают дисквалифицировать компании, судящиеся по проекту «Безопасный город». Об этом сказал член комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Кубанычбек Жумалиев.

По его словам, чтобы впредь не позориться, при проведении тендера на реализацию «Безопасного города» нужно готовить качественный состав тендерной комиссии и документацию.

Это что такое? Пять лет говорим о проекте, два тендера провели и никак не можем запустить «Безопасный город», результаты постоянно аннулируются.

Кубанычбек Жумалиев

Он отметил, что если проект будет реализован на базе национального оператора ОАО «Кыргызтелеком», то все должно проходить под четким контролем Министерства внутренних дел.

Вице-премьер-министр Женишбек Разаков добавил, что проект целесообразней запускать на базе ОАО «Кыргызтелеком».

У ОАО оптоволоконная линия связи более развита, чем у других структур, и обслуживание проекта на его базе обойдется государству дешевле.

Женишбек Разаков

Напомним, сегодня парламентарии рассматривают информацию правительства КР о безопасности дорожного движения и внедрении программно-аппаратного комплекса фото- и видеонаблюдения в Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50931/
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