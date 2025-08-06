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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной — Bloomberg

Российские власти рассматривают варианты уступок Дональду Трампу в попытке предотвратить угрозу вторичных санкций в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву, сообщает Bloomberg.

Источники агентства отметили, что приостановка авиаударов с использованием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации может стать одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также согласится на эту меру.

«Мы считаем такие встречи очень важными. Но мы не комментируем их заранее», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать российские предложения к визиту Стива Уиткоффа.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Владимир Путин вряд ли выполнит требование Трампа о прекращении огня в Украине до 8 августа.

Сегодня Стив Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава Белого дома заявил, что собирается ввести санкции против РФ после окончания ультиматума.

Напомним, глава Соединенных Штатов ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338635/
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