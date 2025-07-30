Отсчет с сегодняшнего дня. Трамп дал десять дней на завершение войны в Украине

Дональд Трамп дал Владимиру Путину десять дней на завершение войны в Украине. Глава Белого дома также похвастался, что остановил пять войн.

Фото СМИ. Трамп в своем клубе Trump International Golf Links в Абердине

На открытии нового гольф-поля в принадлежащем ему клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии президент США заявил, что продолжит «тушить пожары по всему миру». Аудиотрансляцию вел Белый дом в своем YouTube-канале.

«Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», — сказал он.

Затем, возвращаясь в Вашингтон на борту Air Force One, Дональд Трамп заявил журналистам, что 10-дневный отсчет дедлайна России по урегулированию конфликта в Украине «начинается сегодня». При этом он отметил, что рестрикции в отношении России по истечении срока достижения мира могут включать санкции, пошлины и «что-то другое».

Глава Белого дома возмутился отсутствием какого-либо ответа от Владимира Путина на ультиматум.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле «приняли к сведению» заявление Трампа.

Напомним, глава США ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто.