Ультиматум Трампа России: в Москву отправляют спецпосланника президента США

Дональд Трамп заявил, что собирается ввести санкции против России после окончания 10-дневного ультиматума, который он объявил ранее.

Президент США также признался — сомневается в том, что санкции против РФ будут иметь какой-то эффект.

Фото СМИ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Он добавил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после поездки в Израиль посетит Россию.

Накануне Стив Уиткофф прибыл в Израиль. СМИ пишут, что сегодня он намерен посетить сектор Газа.

31 июля Дональд Трамп дал Владимиру Путину 10 дней на завершение войны в Украине. Глава Белого дома также похвастался, что остановил пять войн. Кремль пока не отреагировал на ультиматум.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — сказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.