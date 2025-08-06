Reuters: Путин не собирается останавливать войну

В пятницу, 8 августа истекает срок действия ультиматума Трампа о прекращении войны. Источники Reuters, которых агентство цитирует в своей статье «Путин сомневается в возможностях Трампа закончить войну», сообщили, что «Владимир Путин не собирается уступать Трампу и будет добиваться захвата четырех регионов Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в полном обьеме».

«Путин убежден, что Россия побеждает. Кроме того, он со скепсисом относится к вероятности введения Америкой новых санкций. Вернее к тому, что эти санкции окажут значительное влияние на российскую экономику после нескольких волн экономических ограничений, введенных за 3,5 года войны. Так утверждают сразу три источника Reuters знакомых с дискуссиями в Кремле», — пишет издание..

Еще два источника агентства заявляют, что российский лидер не хочет злить Трампа и понимает, что может упустить шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели имеют приоритет.

«Если Путин сможет полностью оккупировать эти четыре региона, которые он считает принадлежащими России, то сможет заявить, что его война на Украине достигла своих целей», — цитирует Reuters Джеймса Роджерса, автора готовящейся к выходу книги «Возвращение России».

По мнению одного из источников агентства текущий переговорный процесс, в рамках которого российские и украинские переговорщики провели три встречи с мая, был попыткой Москвы убедить Трампа, что Путин не отвергает мир. Однако, переговоры не имели реального содержания за исключением обсуждения гуманитарных обменов. Этот же источник утверждает, что в частных беседах Путин высказывает беспокойство недавним ухудшением отношений с США и раздражением Трампа. Он все еще надеется, что Россия сможет снова установить контакты с Америкой и возобновить торговлю с Западом.

Однако с учетом наступления российской армии на поле боя и сильного военного давления на Украину Путин не считает, что сейчас время заканчивать войну, сказал собеседник агентства, добавив, что ни российский народ, ни армия не поймут, если президент России остановится сейчас.

«Лидер Кремля ценит отношения с Трампом и не хочет его злить, однако «у него просто есть главный приоритет — Путин не может позволить себе закончить войну только потому, что этого хочет Трамп», — сказал Reuters второй российский источник.

Еще один человек, знакомый с позицией Кремля, также подтвердил агентству, что Россия хочет захватить все четыре региона и не видит логики в остановке войны на фоне успехов на поле боя.

Тем более, что российский Генштаб сообщил Путину, что украинский фронт рухнет через два-три месяца.

Угроза санкций Трампа была «болезненной и неприятной», но не катастрофической, подчеркивают источники агентства, отмечая, что в Москве царит ощущение, что «они не могут нам больше ничего сделать». К слову, также неясно, выполнит ли Трамп свои угрозы: «он уже угрожал раньше», но затем не предпринял никаких действий или передумал.

Кроме того, собеседники Reuters уверены, что Китай не перестанет покупать российскую нефть по указке Трампа и что его действия могут иметь обратный эффект, приведя к росту цен на нефть.

Один из собеседников агентства отметил, что продолжая войну Путин отвернулся от предложения США, сделанного в марте. Тогда Вашингтон в обмен на его согласие на полное прекращение огня снял бы санкции, признал Крым российским и де-факто контроль России над территориями, захваченными ее войсками с 2022 года.

Источник назвал это предложение «фантастическим шансом», но резюмировал, что остановить войну гораздо сложнее, чем ее начать.