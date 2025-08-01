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Власть

Власти Камбоджи хотят номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию

Власти Камбоджи хотят номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол.

«Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу в отношении Камбоджи, но и за другие заслуги», — заявил он газете The Wall Street Journal.

Чиновник отметил, что без вмешательства американского президента Камбоджа и Таиланд, вероятно, не смогли бы достичь соглашения о прекращении боевых действий на приграничной территории. Он добавил, что Пномпень намерен направить предложение о выдвижении кандидатуры главы Белого дома в Нобелевский комитет, который присуждает премию.

Напомним, Таиланд и Камбоджа договорились о безусловном прекращении огня после пятидневных столкновений на границе. Причиной стал обострившийся конфликт из-за спорной территории вокруг храмового комплекса Прэахвихеа. Обе стороны заявляли о погибших и раненых.

24 июня конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер тоже предложил выдвинуть президента США на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Пакистан также выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Пояснялось, что решение принято в знак признания дипломатического вмешательства Дональда Трампа и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта.

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира.

О номинации Трампа также говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338247/
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