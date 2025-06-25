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Происшествия

Ситуация на Ближнем Востоке. Иран и Израиль объявили о победе друг над другом

Ситуация на Ближнем Востоке вышла из зоны эскалации, осторожно прогнозируют эксперты. Ранее Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп заверял, что в результате консенсуса война будет окончена.

Совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна «вынудила противника признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке». Тегеран призвал граждан выйти на улицы и отпраздновать победу над Израилем. Массовые мероприятия вчера прошли на площади Революции в столице Ирана.

В свою очередь правительство Израиля заявило об устранении «двойной непосредственной экзистенциальной угрозы» — как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Тель-Авив добился «исторической победы», которая «останется в поколениях», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации. Он также поблагодарил Дональда Трампа за «совместную работу», отметив, что «у Израиля никогда не было такого друга, как президент Трамп».

ЦАХАЛ объявил, что вся территория Израиля переходит к режиму «полной активности без ограничений», снят запрет на массовые мероприятия, посещение рабочих мест и образовательных учреждений. Вновь заработали аэропорт «Бен-Гурион» и общественный транспорт.

Тем временем разведка США дала предварительную оценку ракетной атаке: американские удары не уничтожили завод в Фордо — самый защищенный ядерный объект Ирана.

Удары Штатов по трем иранским ядерным объектам отбросили прогресс Ирана в создании ядерного оружия на несколько месяцев. К такими выводам пришла военная разведка США, пишет The New York Times.

О том, что американские удары не уничтожили полностью ядерную программу Ирана, со ссылкой на источники и выводы военной разведки сообщил также телеканал СNN.

Maxar Technologies/AFP
Фото Maxar Technologies/AFP. Объект по обогащению урана в Натанзе в центральном Иране

По данным The Times of Israel, израильская разведка считает, что удары Соединенных Штатов и Израиля лишь отбросили ядерную программу Ирана на «несколько лет», но не уничтожили ее полностью.

О чем, по сведениям издания, говорится в докладе американской разведки:

  • Удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана. Властям страны удалось переместить и спрятать большую часть своих запасов обогащенного урана.
  • Объекты, по которым ударили США, не повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа.
  • В результате ударов оказались завалены входы на два ядерных объекта, но сами подземные бункеры остались нетронуты. О каких объектах идет речь, из статьи неясно.

Удары Штатов повредили систему электроснабжения ядерного объекта внутри горы в Фордо. Неясно, как быстро Иран сможет получить доступ к этому объекту и провести там ремонт. Предварительные израильские оценки ударов также говорят о том, что комплекс в Фордо в целом не разрушен.

В Белом доме не согласились с опубликованной предварительной оценкой последствий ударов США, назвав ее «в корне неверной». Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что эта «так называемая» оценка «была засекречена, но все равно ее передал CNN анонимный неудачник» из разведывательного сообщества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334004/
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