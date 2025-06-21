Пакистан выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на странице правительства страны в социальной сети Х.

Правительство Пакистана выдвинуло президента США на соискание Нобелевской премии мира 2026 года, говорится в сообщении.

Поясняется, что решение принято в знак признания дипломатического вмешательства Дональда Трампа и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта.

Он «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», что привело к деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом, добавило правительство Пакистана.

Напомним, ранее сам глава Белого дома на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху говорил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

«Я заслуживаю ее [Нобелевскую премию мира], но они никогда мне ее не дадут», — рассуждал он.