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Власть

Перемирие. В Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей

В Малайзии стартовали переговоры между Таиландом и Камбоджей о прекращении приграничного конфликта.

В переговорном процессе принимают участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Модерирует этот важный разговор глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим.

На встрече также присутствуют представители США и Китая.

С момента начала боевых действий на границе 24 июля по меньшей мере 33 солдата и мирных жителя убиты, а тысячи граждан Таиланда и Камбоджи были вынуждены покинуть свои дома.

В субботу президент США Дональд Трамп позвонил лидерам обеих стран, чтобы призвать к немедленному прекращению огня.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в список Всемирного наследия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337710/
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