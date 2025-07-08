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Власть

Премьер Израиля предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо в Нобелевский комитет о номинировании американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Associated Press.

из архива
Фото из архива. Президент США Дональд Трамп

Отмечается, что он рассказал об этом главе Белого дома во время личной встречи. Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что Нобелевская премия мира вполне заслужена Трампом и он должен ее получить.

Президент Соединенных Штатов поблагодарил собеседника, отметив, что не знал об инициативе премьер-министра еврейского государства.

24 июня конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер тоже предложил выдвинуть президента США на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта между Израилем и Ираном. 

Ранее Пакистан также выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Пояснялось, что решение принято в знак признания дипломатического вмешательства Дональда Трампа и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта.

Он «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», что привело к деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом, добавило правительство Пакистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335477/
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