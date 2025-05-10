Обострение ситуации. Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном

Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии «Баньян уль Марсус» и атаковал ключевые военные объекты Индии, сообщает канал Geo TV. Позднее сообщение о начале операции появилось и в аккаунте правительства Пакистана в Х.

Отмечается, что в рамках операции пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии. В сообщении говорится об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos, которые производит совместное индийско-российское предприятие.

В ходе начавшейся операции Пакистан нанес удары по индийским авиабазам «Удхампур» и «Патханкот», штаб-квартире армейской бригады и крупному военному складу.

За несколько часов до того армия Пакистана заявила о ракетной атаке на свои авиабазы со стороны Индии и пригрозила ответными мерами. Одна из баз, «Нур Хан», находится в Равалпинди, в 10 километрах от столицы Исламабада. После этого воздушное пространство над всей страной закрыли до 10 мая.

Индийские СМИ, в частности, газета Times of India, пока не сообщают об ударах, подтверждающих информацию Geo TV. Также индийские власти ранее не комментировали сообщения об ударе по пакистанским авиабазам.

Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у государства нет иного выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за ее «агрессивных действий».

По обе стороны от границы звучат взрывы, а политические деятели угрожают войной.

Ранее страны G7 призвали Индию и Пакистан остановить эскалацию конфликта, который уже унес жизни 50 человек.

Вице-президент США Джей Вэнс заявил, что они не собираются вмешиваться в конфликт между государствами: «Мы не собираемся вмешиваться в войну, которая, по сути, не имеет к нам никакого отношения и не имеет никакого отношения к способности Америки ее контролировать».

Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме, в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.