В Кремле впервые прокомментировали охлаждение отношений России и Азербайджана.

«В отношениях России и Азербайджана сейчас сложный период, Москва надеется, что он пройдет», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, отношения между двумя дружественными государствами пошатнулись после того, как 27 июня 2025 года в Екатеринбурге силовики задержали более 50 человек — уроженцев Азербайджана. Во время следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которых называли главными подозреваемыми в деле об убийстве. Кроме этого, еще трех человек госпитализировали.

28 июня этого года Следственный комитет по Свердловской области заявил: «В регионе пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство».

Азербайджанское издание Oxu.аz опубликовало свидетельства жестокости в отношении задержанных в России азербайджанцев.

МИД республики выпустил специальное заявление, в котором назвал действия российских силовиков «неприемлемым насилием».

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало российские власти отреагировать на произошедшее и расследовать нарушения в ходе следственных действий.

28 июня 2025 года МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых, чтобы заявить ему «решительный протест» из-за случившегося в Екатеринбурге с азербайджанскими гражданами.

29 июня стало известно, что азербайджанская сторона отменила все российские культурные мероприятия.

Затем в Баку задержали двух журналистов редакции «Sputnik Азербайджан», чуть позже было объявлено о закрытии информагентства «Sputnik Азербайджан».

На днях глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решено подать иск против России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло в Казахстане в декабре 2024 года.

«Мы считаем, что действительно сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду. Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора. Почти все представителя диаспоры — наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал планы Азербайджана подать иск против России из-за крушения самолета: «Если Баку примет такое решение, то это их право».