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Власть

Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы

Что случилось


27 июня 2025 года в Екатеринбурге силовики задержали более 50 человек – уроженцев Азербайджана. 
По данным СМИ следственные мероприятия связаны с убийством торговца Юниса Пашаева, которого закололи кухонными ножами возле кафе на улице Блюхера в Екатеринбурге в 2001-м. Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось, однако сейчас его подняли из архива и дали ход.

Во время следственных мероприятий погибли два брата – Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которых называли главными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева. По информации местных СМИ и Telegram-каналов, одному из братьев стало плохо во время задержания — «он схватился за сердце». Прибывшие медики спасти мужчину не смогли. У второго, «по слухам, такая же ситуация». Кроме этого, еще трех человек госпитализировали. Один из них находится в реанимации.

28 июня этого года Следственный комитет по Свердловской области заявил: «В регионе пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». 

29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал семерых задержанных и отправил их в СИЗО. Адвокат Мазахира Сафарова, фигуранта этого дела, заявил журналистам, что у его подзащитного сломаны ребра. Еще один задержанный Аяз Сафаров появился в зале суда со следами побоев на лице, но сказал, что «упал еще до задержания».

Азербайджанское издание Oxu.аz опубликовало и другие свидетельства жестокости в отношении задержанных в России азербайджанцев. 

Реакция Азербайджана


МИД Азербайджана сразу после рейда выпустил специальное заявление, в котором назвал действия российских силовиков «неприемлемым насилием». 

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало российские власти отреагировать на произошедшее и расследовать нарушения в ходе следственных действий.

28 июня 2025 года МИД Азербайджана вызвал Временного Поверенного в делах посольства России Петра Волоковых, чтобы заявить ему «решительный протест» из-за случившегося в Екатеринбурге с азербайджанскими гражданами.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня российскими силовиками рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять арестованы», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

29 июня стало известно, что азербайджанская сторона отменила все российские культурные мероприятия.

«Учитывая преднамеренные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности в Свердловской области Российской Федерации, а также тот факт, что подобные случаи в последнее время стали систематическими, отменяются культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими государственными и частными предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки», — заявили в Министерстве культуры Азербайджана.

Так, например, Эмин Агаларов, бизнесмен, основатель города-курорта на Каспии, певец и сын владельца «Крокус Сити» Араза Агаларова и экс-супруг дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, уже объявил об изменениях в программе международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, запланированного на 23-26 июля этого года.

Традиционно в фестивалях Эмина Агаларова в Азербайджане принимают участие звезды российской эстрады. Но, видимо, в 2025-м организаторы обойдутся без них.

На этом фоне парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова отказалась принимать участие в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве.

Пресс-служба Милли Меджлиса распространила заявление, где сказано, что причиной отказа от поездки в столицу РФ «являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в Екатеринбурге, а также регулярный характер подобных случаев в последнее время».

Ответ России


Официальные лица о реакции Азербайджана не высказываются. Исключение – первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, прокомментировавший происходящее изданию Lenta.ru.

«Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Азербайджане же до поры до времени поддерживали эту видимость особых отношений с Россией, исходя из тех задач, которые он перед собой ставил для решения в свою пользу затянувшегося Нагорно-Карабахского конфликта», — сказал он.

Депутат считает, что Баку таким образом хочет продемонстрировать свою самостоятельность и ищет повод пересмотреть отношения с РФ.

Не первый раз


Это не первый дипломатический скандал между Москвой и Баку. В декабре 2024 года российские средства ПВО сбили пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся из Баку в Грозный. В результате погибло 38 человек.

Тогда на авиакатастрофу жестко отреагировали как в азербайджанском обществе, так и в политических элитах. Ильхам Алиев сделал резкое заявление, потребовав от России извинений, компенсации и наказания виновных. Через три дня после инцидента президент Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и извинился, но требования Азербайджана полностью не были выполнены. Через пару месяцев напряженность между двумя странами начала ослабевать:

  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о награждении членов экипажа разбившегося самолета.
  • В начале марта в Москве состоялась закладка первого камня памятника отцу президента Ильхама Алиева экс-президенту Гейдару Алиеву.
  • 10 марта 2025-го спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова награждена орденом Дружбы Российской Федерации.

Однако на 9 Мая в Москву Ильхам Алиев все-таки не приехал, сославшись на участие в памятных мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.

Интересно, что турецкие СМИ представили рейд в Екатеринбурге как жестокую расправу над азербайджанцами из-за их отказа участвовать в СВО, пишет «Стамбульский волк». 

Как сообщает Telegram-канал «Еж» по версии ряда турецких изданий, российские силовики провели синхронную операцию против семьи Сафаровых после того, как те якобы отказались подписывать контракт для участия в СВО. В материалах подчеркивается, что во время штурма квартир ОМОН применил чрезмерную силу, избивал мужчин, а одному из выживших, по его словам, сказали буквально: «Либо пойдете на войну, либо умрете здесь».

Хотя российские власти утверждают, что операция была частью расследования тяжких преступлений, турецкие аналитики и журналисты интерпретируют события иначе: как националистический и политический акт давления, особенно в контексте ухудшающихся отношений Москвы с тюркским миром.

Некоторые турецкие комментаторы проводят параллели между этим инцидентом и сталинскими репрессиями, а также утверждают, что Россия прибегает к принудительной мобилизации мигрантов, в том числе выходцев из Азербайджана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334625/
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