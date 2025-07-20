Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL

Азербайджан решил подать иск против России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло в Казахстане в декабре 2024 года. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, выступая на Шушинском медиафоруме в Ханкенди.

Фото из архива. 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау

По данным агентства Minval, президент страны отметил, что за семь месяцев Азербайджан «не получил ни одного внятного ответа от российской стороны». Он заявил, что генпрокурор Азербайджана регулярно направляет запросы в Следственный комитет России, но в ответ приходит лишь формулировка «следствие продолжается». Ильхам Алиев назвал такую позицию «контрпродуктивной».

«Мы знаем, что случилось, и мы можем доказать это. Мы знаем, что российские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации», — сказал он.

Азербайджан требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна. Президент Азербайджана напомнил, что расследование катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» продолжалось более десяти лет, и республика, по его словам, тоже готова «ждать столько, сколько потребуется».

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. Все они уже выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) и передал их властям Казахстана.