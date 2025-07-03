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Общество

Объявлено о закрытии информагентства «Sputnik Азербайджан»

«На сегодня условия для продолжения деятельности» в этой стране отсутствуют», — заявил гендиректор государственной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Об этом пишет DW.

Он связал решение с задержаниями сотрудников редакции Sputnik в Баку. По словам Киселева, действия азербайджанских силовиков «не имеют под собой никаких оснований».

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Задержания, которые упоминает Киселев, произошли 30 июня. В редакции «Sputnik Азербайджан» прошли обыски, в результате под стражей остались директор агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Азербайджанские СМИ называют двоих задержанных агентами ФСБ, которые работали под прикрытием.

При этом власти Азербайджана еще в феврале запретили деятельность агентства в стране.

Очередной виток напряжения в отношениях между Москвой и Баку наблюдается с 27 июня, когда в Екатеринбурге прошли облавы на азербайджанцев. В ходе них были «жестоко убиты» два человека, заявляют в Баку. Кроме того, Кремль ранее оставил без ответа требования Азербайджана признать вину за сбитие самолета Azerbaijan Airlines над Грозным в декабре 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335114/
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