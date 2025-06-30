В Баку задержали двух журналистов редакции «Sputnik Азербайджан»

Азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

Как отметили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинули обвинения, что они якобы являются «агентами ФСБ».

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Сотрудников российского посольства не допустили к журналистам. Агентство Sputnik пытается установить связь со своими задержанными сотрудниками.

Очередной виток напряжения в отношениях между Москвой и Баку наблюдается с 27 июня, когда в Екатеринбурге прошли облавы на азербайджанцев. В ходе них были «жестоко убиты» два человека, заявляют в Баку. Кроме того, Кремль ранее оставил без ответа требования Азербайджана признать вину за сбитие самолета Azerbaijan Airlines над Грозным в декабре 2024 года.