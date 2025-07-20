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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прекращение огня. Зеленский заявил, что Киев предложил РФ провести встречу

Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила России провести встречу по прекращению огня на следующей неделе.

из Telegram-канала Владимира Зеленского
Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского

«Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом... Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений», — написал он в своем Telegram-канале после встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский также добавил, что необходимо проведение встречи на уровне лидеров, «чтобы действительно обеспечить устойчивый мир».

Ранее сообщалось, что он поручил новому главе СНБО Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией.

16 июля стало известно, что Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров состоялся. Об этом заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что возобновлены поставки оружия Киеву. Он также заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336862/
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