В Турции сегодня пройдет второй раунд переговоров РФ и Украины: что известно

Второй раунд прямых переговоров России и Украины сегодня пройдет в Стамбуле. Известно, что вчера вечером российская делегация прибыла в Турцию.

Ожидается, что новая встреча двух делегаций пройдет во дворце Чираган, по предварительным данным, в 13.00 (время московское).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской меморандум по урегулированию.

Читайте по теме Прекращение огня. Украина может подписать меморандум с Россией — Зеленский

Москва считает неправильным сообщать о своих переговорных позициях через СМИ, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом агентство Reuters опубликовало план меморандума Украины, который делегация должна представить в Стамбуле.

В документе, в частности, указано, что ключевыми принципами переговорного процесса являются полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море (оно может назначаться на 30 дней с последующим продлением). Также там отмечены «безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц, украинских детей», обмен пленными по формуле «всех на всех», освобождение всех гражданских заложников.

Украина также должна получить надежные гарантии безопасности, она может стать частью НАТО и двигаться к членству в Евросоюзе. Украину нельзя будет принудить к каким-либо ограничениям по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных государств на территории страны.

Территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом, отправной точкой для переговоров является нынешняя линия соприкосновения. При этом территориальные вопросы могут обсуждаться только после полного и безоговорочного прекращения огня.

Некоторые санкции могут быть сняты с РФ, но поэтапно и только постепенно, а замороженные российские активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.

Следующим шагом в переговорах назвали согласование режима прекращения огня. После встречи в Стамбуле они продолжатся, также запланирован раунд переговоров с участием США и Европы. Третьи страны также будут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня.

Российская делегация приехала в Стамбул в том же составе, что и на первый раунд, возглавляет ее Владимир Мединский.

Состав украинской делегации расширен с 12 до 14 человек, ее главой остается министр обороны Рустем Умеров.