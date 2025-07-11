Президент Украины заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

«Переговоров с Россией пока не будет, так как не завершился обмен, о котором договаривались ранее», — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, для организации возможного третьего раунда переговоров нужно завершить обмен пленными, о котором стороны договорились в Стамбуле.

Он отметил, что Украина готова к любому формату встреч на уровне лидеров.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече, — завершить с обменами, о которых было договорено на второй встрече в Стамбуле. Думаю, в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — сказал он на брифинге после саммита в Риме.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.