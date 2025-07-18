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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

РФ просила оказать давление на Киев для переговоров, в Украине активизировались

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией.

В своем Telegram-канале он написал, что обсудил с Умеровым работу СНБО и ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

СМИ
Фото СМИ. Владимир Зеленский и Рустем Умеров

В первую очередь глава Украины поручил Рустему Умерову продолжить работу по поставкам иностранного оружия и проанализировать состояние выполнения принятых решений.

Владимир Зеленский сообщил, что поручил также активизировать переговорный трек.

«Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — добавил он.

Напомним, Рустем Умеров до назначения был министром обороны и участвовал в украинско-российских переговорах в Турции и Саудовской Аравии.

16 июля стало известно, что Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров состоялся. Об этом заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что возобновлены поставки оружия Киеву. Он также заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336770/
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