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Общество

Зеленский: Поставки оружия из США в Украину возобновлены

Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений Украине, заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 июля, в ежедневном видеообращении к украинцам. Об этом сообщает DW.

«У нас есть политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, особенно от США, от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки возобновлены», — сказал он.

Какие именно системы поставляются из США, Зеленский не уточнил. «Готовим и новые европейские оборонные пакеты», — добавил глава украинского государства.

1 июля издание Politico написало со ссылкой на Белый дом, что Пентагон прекратил поставки зенитных ракет для систем Patriot и других высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком сильно сократились.

Тогда же телеканал CBS сообщил, что США приостановили поставку оружия и боеприпасов не одной только Украине, это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку американского оборонительного оружия в Украину. 10 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США возобновили поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет GMLRS.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336014/
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