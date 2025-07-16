16:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия призывает оказать давление на Украину для проведения переговоров

Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров состоялся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ТАСС
Фото ТАСС

«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время не запланирован.

По его словам, Москва внимательно отслеживает все новости о поставках оружия Украине, этот вопрос «высоко стоит в повестке дня». Схема покупки оружия у США европейцами — «это бизнес»,  — отметил он.

Заявлено, что Кремль исходит из того, что США пока не поставляют Украине дальнобойное оружие, а у немецких властей по вопросу поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus «дают о себе знать остатки разума».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что возобновлены поставки оружия Киеву. Он также заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336422/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Сейчас в России время военной цензуры, заявил пресс-секретарь Владимира Путина
Интрига июля. Сначала Трамп, теперь глава МИД РФ обещает «большие сюрпризы»
Президент Украины заявил, что переговоров с Россией пока не планируется
Россия представила новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались
Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
Китай не может допустить военного поражения России в конфликте с Украиной — СМИ
Очередной телефонный разговор президентов США и России: комментарий Трампа
Путин и Макрон впервые с осени 2022 года созвонились и провели беседу
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и анонсировал разговор с Путиным
США пока не будут вводить новые санкции против России
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородное за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородное за махинации
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
Тотальный контроль за&nbsp;трудовыми мигрантами намерены установить в&nbsp;Москве Тотальный контроль за трудовыми мигрантами намерены установить в Москве
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
16:35
Компенсации по 20 тысяч сомов в Кыргызстане получают 5 тысяч 489 врачей Компенсации по 20 тысяч сомов в Кыргызстане получают 5 ...
16:29
Садыр Жапаров: Присвоившие госсредства чиновники не останутся безнаказанными
16:22
Россия призывает оказать давление на Украину для проведения переговоров
16:15
Бишкекчане о врачах: Они спасают жизни и не должны бояться за свою безопасность
16:00
В городе Ош задержаны сотрудники управления и экс-руководитель «Кадастра»