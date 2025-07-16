Россия призывает оказать давление на Украину для проведения переговоров

Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров состоялся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время не запланирован.

По его словам, Москва внимательно отслеживает все новости о поставках оружия Украине, этот вопрос «высоко стоит в повестке дня». Схема покупки оружия у США европейцами — «это бизнес», — отметил он.

Заявлено, что Кремль исходит из того, что США пока не поставляют Украине дальнобойное оружие, а у немецких властей по вопросу поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus «дают о себе знать остатки разума».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что возобновлены поставки оружия Киеву. Он также заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.