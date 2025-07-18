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Власть

Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет

Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет. Правительство объявило о намерении предоставить право голоса 16-17-летним подросткам на всех выборах в стране. Это станет частью крупной реформы избирательной системы и приведет британские правила в соответствие с нормами Шотландии и Уэльса, где молодежь уже участвует в региональных голосованиях.

Reuters
Фото Reuters

«Мы принимаем меры для устранения барьеров, препятствующих участию в политической жизни, чтобы больше людей могли участвовать в демократических процессах в Великобритании», — сказала заместитель премьер-министра Анджела Рейнер.

По данным Reuters, cнижение возрастного ценза должно быть одобрено парламентом. По данным исследований, проведенных в странах с аналогичной практикой, 16-летние голосуют активнее, чем молодежь, получившая избирательное право в 18 лет. Явка на последних всеобщих выборах в 2024 году составила 59,7 процента — это минимальный показатель с 2001 года.

Реформа также предполагает расширение списка документов, удостоверяющих личность избирателя: к ним добавят банковские карты британских банков и цифровые версии действующих удостоверений — водительских прав и ветеранских карт.

Кроме того, власти намерены ужесточить правила политических пожертвований, чтобы пресечь иностранное вмешательство. В частности, планируется проверять взносы свыше 500 фунтов стерлингов от незарегистрированных организаций и закрыть лазейки, которыми пользуются фиктивные компании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336680/
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