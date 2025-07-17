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Власть

Дастан Бекешев предложил установить в больницах камеры с распознаванием лица

Депутат Дастан Бекешев отреагировал на своей странице в Facebook на инциденты с участием врачей.

«За неделю два случая избиения врачей. Нехорошая тенденция и граждане требуют отреагировать. Понятное дело — это плохое явление и с ним надо бороться. Я предложил министру здравоохранения установить во всех больницах камеры с распознаванием лица. Эти камеры должны быть подключены к ситуационному центру МВД, чтобы при проявлении агрессии в отношении врачей милиция быстро реагировала», — считает он.

Нардеп отмечает, что граждане также просят ужесточить законы и предусмотреть ответственность за применение силы в отношении медицинского работника.

«Это можно сделать и такая попытка уже была в Жогорку Кенеше. Но эта инициатива протаскивалась наряду с запретом снимать милиционеров на камеру. Инициативу следует отделить от всего и рассмотреть отдельно. Да, врачи тоже бывают грубыми, некультурными, но бить никого нельзя. Любые конфликты лучше улаживать не физической силой, а силой интеллекта», — добавляет Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336562/
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