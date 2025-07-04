По факту коррупции задержан мэр города Шопокова

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии города Шопокова при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг. Об этом сообщает ГКНБ.

По его данным, установлено, что с 2023 года по настоящее время мэрией города Шопокова Сокулукского района проводились тендеры по закупке товароматериальных ценностей, где победителями объявлялись ОсОО «Юниверсал сервис» и «Матумба».

«При этом вышеуказанные компании по поручению мэра С.Н.С. (Нурадил Станов. — Прим. ред.) главным специалистом по привлечению инвестиций и государственным закупкам К.А.А. были зарегистрированы на своих одноклассников А.А.М. и О.С.О., которые формально числились руководителями компаний.

Деятельностью вышеуказанных ОсОО «Юниверсал сервис» и «Матумба» управляли со стороны мэра и специалиста госзакупок, которые осуществляли мнимые поставки, тем самым занимались незаконным выводом бюджетных средств в целях личного обогащения. Это подтверждается показанием работника отдела закупок К.А.А. о том, что данная коррупционная схема по выводу бюджетных средств была организована непосредственно по указанию мэра города Шопоков С.Н.С., а также денежные средства полученные от фиктивных поставок распределялись между собой.

В целях сокрытия преступления должностные лица мэрии города Шопоков передавали от 1 до 5 тысяч сомов от каждой мнимой закупки фиктивному руководителю ОсОО «Юниверсал сервис» в лице А.А.М. в качестве вознаграждения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенной аудиторской проверки предварительный ущерб, нанесенный республиканскому бюджету, составил свыше 9 миллионов сомов.

Установлено, что С.Н.С., злоупотребляя должностным положением, назначил водителем своего близкого родственника, который, также работал водителем в муниципальном предприятии «Шопоков-Унаа» и в нарушении законодательства КР получал заработную плату в двух местах.

Фото ГКНБ. Мэр Шопокова

На основании собранных материалов и следственно-оперативных материалов 3 июля 2025 года указанные должностные лица С.Н.С. и К.А.А. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных государственных органов и других причастных лиц.