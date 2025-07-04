11:34
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

По факту коррупции задержан мэр города Шопокова

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии города Шопокова при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг. Об этом сообщает ГКНБ.

По его данным, установлено, что с 2023 года по настоящее время мэрией города Шопокова Сокулукского района проводились тендеры по закупке товароматериальных ценностей, где победителями объявлялись ОсОО «Юниверсал сервис» и «Матумба».

«При этом вышеуказанные компании по поручению мэра С.Н.С. (Нурадил Станов. — Прим. ред.) главным специалистом по привлечению инвестиций и государственным закупкам К.А.А. были зарегистрированы на своих одноклассников А.А.М. и О.С.О., которые формально числились руководителями компаний.

Деятельностью вышеуказанных ОсОО «Юниверсал сервис» и «Матумба» управляли со стороны мэра и специалиста госзакупок, которые осуществляли мнимые поставки, тем самым занимались незаконным выводом бюджетных средств в целях личного обогащения. Это подтверждается показанием работника отдела закупок К.А.А. о том, что данная коррупционная схема по выводу бюджетных средств была организована непосредственно по указанию мэра города Шопоков С.Н.С., а также денежные средства полученные от фиктивных поставок распределялись между собой.

В целях сокрытия преступления должностные лица мэрии города Шопоков передавали от 1 до 5 тысяч сомов от каждой мнимой закупки фиктивному руководителю ОсОО «Юниверсал сервис» в лице А.А.М. в качестве вознаграждения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенной аудиторской проверки предварительный ущерб, нанесенный республиканскому бюджету, составил свыше 9 миллионов сомов.

Установлено, что С.Н.С., злоупотребляя должностным положением, назначил водителем своего близкого родственника, который, также работал водителем в муниципальном предприятии «Шопоков-Унаа» и в нарушении законодательства КР получал заработную плату в двух местах.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Мэр Шопокова
На основании собранных материалов и следственно-оперативных материалов 3 июля 2025 года указанные должностные лица С.Н.С. и К.А.А. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных государственных органов и других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335163/
просмотров: 1126
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте задержали мэра и чиновников муниципалитета
Президент пригрозил чиновникам: Украл из казны — вернешь в десятикратном размере
Судью Ноокатского района обвиняют в коррупции
Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной коррупции на Иссык-Куле
Единичные случаи. Алмаз Салиев рассказал, как в ГТС борются с коррупцией
Брат Камчи Кольбаева задержан по делу о незаконной передаче земли
Экс-депутата Кенжебека Бокоева заключили под стражу на месяц
Депутат сообщила о коррупции в «Кыргызфармации» при закупке речевых процессоров
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коррупцияга шектелип кармалды
Экс-главу «Унаа» Рустама Джокоева отпустили под домашний арест
Популярные новости
Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на&nbsp;зебре в&nbsp;Бишкеке. Она была на&nbsp;велосипеде Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Бизнес
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
4 июля, пятница
11:22
Дети московской школы-интерната для обучения и реабилитации слепых посетили Ош Дети московской школы-интерната для обучения и реабилит...
11:17
В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
10:50
В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят
10:35
Дети-сироты получили земельные участки в Чуйской области